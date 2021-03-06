أكثر من 26 ألف جولة للموارد البشرية للتأكد من تطبيق الإجراءت الاحترازية

المواطن - الرياض

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استمرارها في تكثيف جهودها الرقابية وحملاتها التفتيشية على المنشآت؛ للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل، وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ناصر الهزاني، أن الجهود الرقابية مستمرة في تطبيق الإجراءات الاحترازية على المنشآت؛ وذلك تنفيذًا لدورها التكاملي مع بقية الأجهزة الحكومية والجهات ذات العلاقة.

26.644 زيارة:

ونفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (26.644) زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، وذلك خلال الفترة من 25 فبراير حتى 3 مارس؛ للتأكد من التزام أصحاب المنشآت بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط المخالفات ومتابعة امتثال المنشآت للإجراءات الاحترازية والتوجيهات الصادرة في هذا الخصوص.

1.225 بلاغًا:

وكانت الوزارة قد تلقت (1.225) بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل، تعامل معها المختصون بشكل مباشر.

وأوضحت الوزارة أن جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة على منشآت القطاع الخاص كافة وفي جميع مناطق المملكة، مؤكدة على أهمية الالتزام بتنفيذ القرارات المنظمة لسوق العمل، تجنبًا لإيقاع العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

إجراءات احترازية:

ودعت الموارد البشرية أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، مبينة أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف مناطق المملكة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).

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