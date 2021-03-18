أكثر 10 دول تستخدم العملات الرقمية

المواطن- متابعة

أفاد استطلاع لموقع Statista شمل 74 دولة حول العالم، أن الدولة الأولى عالميًا في استخدام أو امتلاك العملات الرقمية المشفرة هي نيجيريا.

وكان السبب وراء ذلك هو أن الاعتماد على التحويلات وانتشار المدفوعات الهاتفية من شخص إلى آخر أدى إلى ارتفاع حاد في استخدام العملات المشفرة في أكبر اقتصاد في إفريقيا.

وقال ما يقرب من ثلث النيجيريين إن هذا ينطبق عليهم، حيث تسببت التكلفة العالية لإرسال الأموال عبر الحدود بالطريقة التقليدية في تحول الكثيرين إلى عمليات تبادل العملات المشفرة المحلية، وفقًا لما ذكره موقع بيتكوين دوت كوم.

إفريقيا وآسيا تتصدران استخدام العملات الرقمية

ورغم أن فكرة استخدام العملات المشفرة قد تبدو أقرب للدول المتقدمة، إلا أن الترتيب الثاني والثالث في أعلى معدلات الاستخدام في الاستطلاع كان في فيتنام والفلبين، على التوالي.

وبالإضافة إلى المستخدمين في إفريقيا وجنوب شرق آسيا، يوجد العديد أيضًا من مستخدمي العملات المشفرة في أميركا اللاتينية، حيث إن 16% من المواطنين في بيرو يستخدمون العملة الافتراضية، تليها البرازيل وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وتشيلي.

وكانت سويسرا الدولة ذات أعلى معدل استخدام في أوروبا إلى جانب اليونان 11% لكل منهما، وبشكل عام، كان لدى الدول الأوروبية والأنجلو مستويات منخفضة جدًا من الاستخدام.

اليابان في المرحلة الأخيرة

واحتلت اليابان المرتبة الأخيرة في الاستطلاع مع 4% فقط من المشاركين الذين تعاملوا أو استخدموا العملات المشفرة، وسبقتها كل من الولايات المتحدة، والصين، وألمانيا، بفارق بسيط.

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