ألعاب قد تؤدي إلى الموت أبعد أطفالك عنها

المواطن- متابعة

ما بين لعبة ببجي التي تقود بعض اللاعبين الصغار للموت إلى لعبة الحوت الأزرق التي تعد ضمن أخطر الألعاب الإلكترونية في العالم، فإن هناك بعض الألعاب التي تسببت في موت العشرات.

أبرز الألعاب التي قد تؤدي لموت لاعبيها

1- ببجي

هي عبارة عن معارك متعددة يشارك فيها لاعبون مختلفون عبر الإنترنت، وفي كل مباراة يهبط 100 لاعب إلى خريطة مليئة بالأدوات والأسلحة المختلفة، ومن ثم يقاتلون بعضهم حتى يموت الجميع.

وفي الأسبوع الماضي، أنهت طفلة مصرية حياتها شنقًا بسبب لعبة ببجي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.

2- الحوت الأزرق

تعد من أخطر الألعاب الإلكترونية في العالم ورغم ما رافق ظهورها منذ 2015 من جدل واسع إلا أنّها ما زالت متاحة للجميع ولم تحظر إلى الآن ومنذ ظهورها تسبّبت في انتحار ما يفوق الـ 100 طفل.

3- مريم

هذه اللعبة سببت الرعب للعائلات، حيث إنها في مرحلة من المراحل تحرض الأطفال والمراهقين على الانتحار وإذا لم يستجيبوا لها تهدده بإيذاء أهلهم.

4- البوكيمون

استحوذت على عقول الملايين حول العالم وتسببت في العديد من الحوادث القاتلة، وذلك بسبب انشغال اللاعبين بمطاردة والتقاط شخصيات البوكيمون المختلفة خلال سيرهم في الشارع.

5- جنية النار

تشجع هذه اللعبة الأطفال على اللعب بالنار؛ حيث توهمهم بتحولهم إلى مخلوقات نارية باستخدام غاز مواقد الطبخ.

6- تحدي تشارلي

تسببت في عدة حالات انتحار لأطفال وشباب وتعتمد في لعبها على اللوازم المدرسية وبالتحديد الورقة والقلم الرصاص وذلك لدعوة شخصية أسطورية ميتة تدعى تشارلي.

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