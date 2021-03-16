ألمانيا تخطط للتعاون مع السعودية بشأن وقود الهيدروجين

المواطن- متابعة

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قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن ألمانيا تخطط لفتح مكاتب لشؤون إنتاج وتوريد وقود الهيدروجين في السعودية.

وجاء ذلك في خطاب ألقاه اليوم الثلاثاء في مؤتمر فيديو بعنوان Berlin Energy Translation Dialogue المكرس لقضايا الانتقال من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وتابع: يجب علينا دعم المصدرين الحاليين لأنواع الطاقة التقليدية وبهذا الصدد ستقوم وزارة الخارجية بتوسيع الحوار مع منتجي موارد الطاقة التقليدية مثل السعودية.

وأضاف: نعمل حاليًا على إنشاء مكاتب لشؤون إنتاج وتوريد الهيدروجين بما في الرياض، كما نسعى أيضًا لفعل الشيء ذاته في روسيا.

مليارا يورو لتشجيع سوق الهيدروجين

وأشار ماس أيضًا إلى أن ألمانيا ستستثمر في السنوات القادمة ملياري يورو لتشجيع سوق الهيدروجين الدولية، بحسب موقع روسيا اليوم.

السعودية رائدة في مجال إنتاج الهيدروجين

وكان وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد قال إن السعودية لديها كافة الإمكانيات التي تجعلها رائدة في مجال إنتاج الهيدروجين.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على هامش التوقيع على مذكرة تفاهم مع الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية والطاقة في ألمانيا بيتر ألتماير، لتعزيز التعاون في مجال الهيدروجين أن للمملكة دورًا رياديًا في التجارة الدولية وقضايا المناخ، كما أنها الدولة الرئيسة في تصدير الطاقة.

وتابع وزير الطاقة أن السعودية رائدة في مجال الهيدروجين ولديها جميع الإمكانيات، مشيرًا إلى أن المملكة تبنت الاقتصاد الكربوني خلال قمة العشرين الأخيرة التي ترأستها.

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