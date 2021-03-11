أمانة الطائف تزرع أكثر من مليون زهرة موسمية

المواطن - واس

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قامت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للحدائق والتجميل بمبادرة زراعية وذلك بزراعة ما يزيد عن مليون زهرة مـوسمية بالمحافظة، ضمن أعمالها في تحسين المشهد الحضري؛ لتزيين وتجميل الشوارع والطرق الرئيسية والميادين العامة.

تأهيل المسطحات الخضراء

وأوضحت الأمانة بأنها قامت بتأهيل و صـيانة أكثر من 329 آلاف مـتـر مـربـع مـن المسطحات الخضراء في الحدائق و المياديـن العامة، إضافة إلى زراعة أكثر من 22000 شجرة متنوعة, مؤكدة أن هذه الأعمال تهدف لتحسين المشهد الـبصري مـن خـلال الأشكال الجمالية للزهور التي تختلف من وقت لآخر.

متنفس ينعم به الجميع

وأكدت أمانة الطائف أهـمية زيادة الرقعة الخضراء وتهيئة وصـيانة الـمـيادين والحدائق العامة وخاصة فـي مـجال زراعة الـزهور الـمـوسمـية مـثل: “البتونـيا، والأقحوان، والماري قود، والقرنفل”، داعياً الجميع إلى ضرورة الحفاظ على المرافق العامة والحدائق؛ لتظل متنفساً ينعم به الجميع.

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