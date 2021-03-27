أمانة تبوك تضيء ممشى الأمير فهد بالشموع في ساعة الأرض

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

شاركت أمانة منطقة تبوك عند الساعة الثامنة والنصف من مساء اليوم، في فعالية “ساعة الأرض” العالمية، عبر إضاءة ممشى الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك بالشموع، وإطفاء الأضواء لمدة 60 دقيقة في المباني الرئيسة، وأبرز معالم المنطقة التي شملت الحدائق العامة، والشوارع والميادين لتنضم مدينة تبوك للمشاركة بهذا الحدث.

الاحتفاء بساعة الأرض:

وأوضحت الأمانة “أن احتفاءها والبلديات المرتبطة بها في المنطقة (بساعة الأرض)، يأتي انطلاقًا من اهتمامها بالمشاركة الفاعلة في هذا الحدث المهم، الذي يهدف لإيصال رسالة عملية للمواطنين والمقيمين لتعزيز دور الأمانة في خدمة المجتمع ونشر الوعي المعرفي بأهمية الحفاظ على البيئة وصيانة مواردها للأجيال القادمة”.

رسالة لسكان المنطقة:

وأكدت أمانة تبوك حرصها على المشاركة سنويًّا في ساعة الأرض كرسالة توعوية تقدمها لسكان المنطقة وزوارها بضرورة الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام الطاقة.

وتعد “ساعة الأرض” حدثًا بيئيًّا عالميًّا يُطلب خلاله من مُلاك المنازل، والمسؤولين عن المنشآت الضخمة، والمعالم المعمارية، إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية، لمدة ساعة واحدة من كل عام؛ وذلك لرفع الوعي بخطر الانبعاث الحراري التي تسببه مصادر الطاقة.

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