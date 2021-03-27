أمانة تبوك تعلق على مقطع إلقاء عامل بلدية للنفايات بشاطئ منتزه النخيل

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

علقت أمانة منطقة تبوك على مقطع إلقاء النفايات على شاطئ منتزه النخيل من قبل أحد عمال النظافة في بلدية محافظة حقل.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك مراد السرحاني: إنه إلحاقًا للبيان الصحفي الصادر من أمانة منطقة تبوك، بتاريخ 13 شعبان 1442هـ الموافق 26 مارس 2021م الخاص بمقطع الفيديو الذي أظهر فيه قيام أحد عمال النظافة في بلدية محافظة حقل برمي النفايات على شاطئ منتزه النخيل بالمحافظة، وذلك ضمن الفعالية التي أطلقتها إدارة البيئة والزراعة والتعليم لمشاركة تثقيفية لأنشطة وفعاليات أسبوع البيئة، وعليه تود أمانة منطقة تبوك في إطار حرصها استيضاح الحقيقة بكل شفافية، واتضح ما يلي:

تفعيل أسبوع البيئة:

– قيام أحد منسوبي بلدية حقل بتلقي إشعار عن رغبة إحدى الجهات المعنية بالمحافظة في تفعيل أسبوع البيئة على شاطئ النخيل، والذي يهدف إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والمحافظة عليها، ولكون المنتزه واحدًا من أهم المواقع السياحية في حقل، فإن البلدية تجري وعلى مدار الساعة أعمال النظافة فيه، الأمر الذي اضطر الموظف للقيام بالاجتهاد الخاطئ في هذا الموقع، وجلب النفايات من موقع آخر لنشرها على الشاطئ في سبيل المساهمة بإيصال الرسالة المنشودة من تفعيل برامج أسبوع البيئة، وهو ما ترفضه الأنظمة الداخلية لأعمال البلدية.

اتخاذ الإجراء العقابي:

وتابع متحدثة الأمانة: “إنه جرى اتخاذ الإجراء العقابي الرادع للموظف المسؤول؛ لعدم تكرار ذلك، إلى جانب إعطاء البلدية الحق في اتخاذ الإجراء النظامي ضد من صور المقطع دون التحقق وإظهار المقصد حتى ولو خاطئ وانتهج أسلوب الإثارة في إيصال “النقد” الذي ترحب به أمانة تبوك والبلديات التابعة لها عبر قنواتها الرسمية دون اللجوء لإثارة الرأي العام ونسف الجهود الخدمية التي تقدم لمصلحة المواطن والمقيم في شتى المجالات.

وأضاف: “أمانة تبوك إذ توضح ذلك لتؤكد للجميع حرصها على أهمية النظافة العامة، واستمرارها في أداء واجباتها ومسؤولياتها، ومضاعفة الجهود لتهيئة جميع الحدائق والمتنزهات للزوار، وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين، وتفعيل الأيام العالمية بما يتناسب مع مضمونها”.

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