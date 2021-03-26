أمانة عسير تؤجل تنفيذ عملية توزيع أراضي المنح

المواطن - عسير

أعلنت أمانة منطقة عسير تأجيل تنفيذ عملية توزيع أراضي المنح؛ بسبب تنفيذ الآليات والضوابط الجديدة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وقالت أمانة عسير في تغريدة لها عبر تويتر: إنه سيتم لاحقًا الإعلان عن موعد التوزيع والتنفيذ.

آلية توزيع أراضي المنح:

وتنص الآلية الجديدة على تأجيل تنفيذ طلبات المنح حتى الانتهاء من الآلية الجديدة التي ستمكن المواطن من الحصول على الأرض السكنية بكامل خدماتها، ما يمكنه من البناء فورًا دون اضطراره إلى انتظار الخدمات التي قد تستغرق عددًا من السنوات، وبناء على ذلك تم تأجيل توزيع أراضي المنح حتى يتم الانتهاء من الآلية الجديدة في مواقع المخططات السكنية.

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