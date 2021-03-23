أمرابط في قائمة النصر الآسيوية ومارتينيز يغيب

المواطن - مروة نبيل

تواجد المغربي نور الدين أمرابط في قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، فيما غاب الأرجنتيني بيتي مارتينيز.

قائمة النصر الآسيوية:

وضم المدير الفني الكرواتي ألين هورفات في قائمة النصر الأولية في البطولة الآسيوية، كلًّا من؛ حارس المرمى الأسترالي براد جونز، والبرازيلي بيتروس، بجانب الثنائي المغربي عبدالرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المجموعة الرابعة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، والتي تضم كل من؛ السد القطري، الوحدة الأردني، والفريق المتأهل من الملحق بين العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.

ويستضيف العالمي مباريات مجموعته الآسيوية على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض بنظام التجمع خلال الفترة من 14 إبريل وحتى يوم 30 من الشهر ذاته، حيث يبدأ مشواره بمواجهة الوحدات الأردني، ثم السد القطري.

سبب غياب مارتينيز:

وجاء غياب بيتي مارتينيز عن قائمة النصر الآسيوية المبدئية؛ نظرًا لتعرضه لإصابة خلال مباراة الأهلي، وأكدت الفحوصات التي خضع لها معاناته من تمدد في الوتر الخلفي للركبة، وحاجته لفترة علاج تصل إلى 10 أيام، ما دفع هورفات لضم أمرابط بدلًا منه.

ومن المقرر أن يستعين هورفات بالأرجنتيني مارتينيز في حالة تعافيه من الإصابة بشكل كامل قبل الموعد النهائي يوم 7 إبريل المقبل، وذلك حسبما صرح مصدر في النادي لـ”كووورة”.

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