أمران اتفق عليهما المسحل مع رئيس اتحاد القدم الإسباني

المواطن - محمد سمعه

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التقى ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، مع لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأحد، وذلك خلال زيارة الأخير إلى المملكة.

واتفق الثنائي على تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بين الاتحادين إضافة إلى تنفيذ مخرجات ورش العمل؛ من أجل تقوية وتعزيز الاستفادة بمختلف المجالات الكروية بين الاتحادين.

المسحل يُثمن اهتمام ودعم وزير الرياضة:

وثمن رئيس اتحاد القدم السعودي، الدعم والاهتمام الكبيرين من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الذي من ثمراته هذه الشراكة مع الاتحاد الإسباني، والمساهمة في نقل التجارب الناجحة عالميًّا وتوطينها في مسارات العمل الكروي.

وحضر لقاء المسحل ورئيس الاتحاد الإسباني، كل من الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي الأول وإيوان لوبيسكو المدير الفني للاتحاد السعودي وفيرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام وإبراهيم القباع الأمين العام المساعد باتحاد القدم.

وزير الرياضة يلتقي بـ رئيس الاتحاد الإسباني:

والتقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، اليوم الأحد، مع لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وذكر الحساب الرسمي لـ وزارة الرياضة عبر “تويتر” أن اللقاء شهد حضور ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفي وقت سابق، قدم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل واجب العزاء لعائلة الدراج السعودي رياض الشمري، الذي وافته المنية أمس السبت إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي. وغرد وزير الرياضة قائلًا: ”ببالغ الأسى، أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيد رياض الشمري، المتسابق في رالي الشرقية تويوتا الدولي، العزاء لكل المتسابقين ولأسرة الرالي، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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