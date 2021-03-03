أمر يُمهد لرحيل جروهي عن الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، سيكون قريبًا من الرحيل عن صفوف العميد بالفترة المقبلة، وذلك وفقًا لتقارير صحفية برازيلية.

وأكدت صحيفة Mercado Da Bola البرازيلية على أن تأخر مجلس إدارة العميد في إعطاء المستحقات المالية للاعبين، قد يدفع الحارس البرازيلي للرحيل والانضمام لنادي جريميو البرازيلي.

وكان رئيس نادي جريميو أكد على أن عودة جروهي للفريق البرازيلي ستكون مهمة ليست بالسهلة؛ وذلك بسبب المبالغ المالية الكبيرة التي يتقاضها من العميد بالفترة الحالية.

تألق مُلفت من جروهي مع الاتحاد:

يذكر أن جروهي كان انضم لنادي الاتحاد، قادمًا من صفوف جريميو في يناير 2019 ونجح في أن يكون الحارس الأول للعميد حيث خاض كافة مباريات الفريق في مسابقتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

يذكر أن العميد سيواجه الوحدة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد غد الجمعة.

العميد يحتل المركز الثالث دوريًّا:

ويحتل العميد حاليًّا المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 35 نقطة متفوقًا على الأهلي صاحب المركز الرابع وبينه وبين المتصدر نادي الشباب 9 نقاط.

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