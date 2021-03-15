أمن الدولة تستعيد ذكرى 4 أبطال استشهدوا في مواجهة مطلوبين بالدمام

المواطن - الرياض

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نشرت رئاسة أمن الدولة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، صورًا لمجموعة من الأبطال الذين استشهدوا في مواجهة عدد من المطلوبين في الدمام عام 1426هـ.

مواجهة مطلوبين

وقالت رئاسة أمن الدولة، في التغريدة: “في مطلع شهر شعبان من عام ١٤٢٦هـ، خلال مواجهة أمنية استمرت لأكثر من (٤٨) ساعة لعدد من المطلوبين أمنيًا تحصنوا داخل أحد المباني في مدينة الدمام، انتهت بالقضاء على كافة أفراد الفئة الضالة، واستُشهد فيها أربعة من أبطالنا، تغمدهم الله بواسع رحمته.

الشهداء الأبطال

الشهداء الأبطال رحمهم الله هم:

وكيل رقيب / محمد غازي نويفع المطيري

وكيل رقيب / جابر حسين محمد وحيش

جندي أول / ماجد مرجان صويلح التيماني

جندي أول / محمد سعيد علي القحطاني

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