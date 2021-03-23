أمير الباحة للجهات المختصة: راقبوا أسعار السلع مع قرب رمضان

المواطن - واس

شدّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة على أهمية مضاعفة جهود الإدارات المختصة واللجان المشكّلة في مراقبة أسعار السلع الشرائية وتوفرها في الأسواق والمحال التجارية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .

فرع للتجارة:

جاء ذلك إثر صدور توجيه سموه لفرع وزارة التجارة بالمنطقة بتقديم كل ما يخدم المواطن والمقيم .

ونوه سمو أمير منطقة الباحة بضرورة تكثيف وتفعيل البرامج التوعوية التي تهدف إلى مشاركة جميع شرائح المجتمع بالتعاون مع الجهات المختصة بتقديم البلاغات عند وجود أي مخالفة على السلع الشرائية ، مطالباً سموه برفع تقارير عاجلة لمعالجة أي خلل عبر تطبيق الأنظمة والتعليمات كافة.

تجاوب:

وأكد سموه أهمية سرعة التجاوب مع ما يرد من بلاغات على الرقم المجاني 1900 ، واستمرار الجولات التفتيشية التي يقوم بها مراقبو فرع وزارة التجارة بالمنطقة على الأسواق والمحال التجارية وما تحققه من نتائج إيجابية ، ومتابعة ثبات الأسعار مقارنة بما كانت عليه خلال الأشهر الماضية ، مشيراً سموه إلى ضرورة مواجهة القوة الشرائية التي ستشهدها الأسواق والمحال التجارية بالمنطقة ومحافظاتها خلال الأيام المقبلة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .

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