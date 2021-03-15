أمير الرياض يوجه بإفادة عاجلة عن افتراس الكلاب لطفلة ضاحية الواشلة

المواطن - الرياض

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وجه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمانة المنطقة وكافة الجهات المختصة بالإفادة العاجلة عن فاجعة افتراس كلاب ضالة للطفلة (ضاحية الواشلة)، والرفع بنتائج التحقيقات وما تم اتخاذه من إجراءات.

توجيهات من أمير الرياض:

وشدد أمير الرياض على ضرورة تفاعل هذه الجهات وقيامها بدورها في معالجة هذه القضية، مع التشديد على أمانة المنطقة بسرعة معالجة ظاهرة الكلاب الضالة في كافة أحياء الرياض والأحياء الطرفية والمطلة على الأودية في المنطقة حتى لا تتكرر مثل هذه الفاجعة.

وافترست خمسة كلاب ضالة مساء الجمعة طفلة، لا يتجاوز عمرها أربع سنوات، في ضاحية الواشلة جنوب غرب العاصمة الرياض.

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