أمير الشمالية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

المواطن - الحدود الشمالية

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تلقى الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد، الجرعة الثانية من لقاح كورونا “كوفيد – 19”.

ونشرت، إمارة منطقة الحدود الشمالية، مقطع فيديو عبر حسابها في “تويتر”، أثناء تلقي أمير الشمالية الجرعة الثانية من اللقاح.

#الأمير_فيصل_بن_خالد_بن_سلطان

أمير منطقة #الحدود_الشمالية يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا "كوفيد – 19". pic.twitter.com/h2Sc398Rru — إمارة منطقة الحدود الشمالية (@NorthborderSA) March 14, 2021

الخطة الوطنية للقاح

وكان الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، قد تلقى منتصف فبراير الماضي، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا “كوفيد-19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

ونوه سموه بالعناية والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة.

تطبيق صحتي

ودعا أمير الشمالية المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق” صحتي” للحصول على اللقاح لتعزيز مناعة المجتمع بوصفه جزءًا من الوقاية التي تسهم في عودة الحياة لطبيعتها – بإذن الله -.

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