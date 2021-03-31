أمير تبوك يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

تلقى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا “كوفيد-19″، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.

زيارة تفقدية:

جاء ذلك خلال تفقد أمير تبوك، اليوم الأربعاء لمركز اللقاحات الرئيسي بالمنطقة، حيث نوه بالعناية البالغة والاهتمام المباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة.

ريادة المملكة:

وأشار إلى أن المتابعة مستمرة للمركز منذ افتتاحه وأن المملكة رائدة في كل خطوة اتخذتها في هذه الجائحة،مضيفاً: “نجد ولله الحمد أن نسب من تلقى التطعيم وأخذ اللقاح في ارتفاع”.

ثناء على المركز:

وأثنى أمير منطقة تبوك على ما يضمه المركز، وقال: نحن نفخر بمسؤولي وزارة الصحة وعلى رأسهم الوزير وكافة العاملين من أطباء وطبيبات وممرضين وممرضات في كافة أنحاء المملكة، فهم عملوا عملاً جباراً ومثالياً، وإنني سعيد جداً أن ألتقي اليوم بأبنائي وبناتي وهم من يقومون بالعمل في هذا المركز كافة وهذا شيء مفرح وأنا فخور به وأتفاخر بهم.

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