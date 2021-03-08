أمير عسير يُحفز لاعبي أبها

المواطن - مروة نبيل

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قام أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، بزيارة نادي أبها؛ لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم قبل مباراة التعاون المقبلة.

أمير عسير يدعم اللاعبين:

وزار أمير منطقة عسير، مساء اليوم الاثنين، الحصة التدريبية الرئيسية للفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها قبل مباراته ضد التعاون، من أجل الوقوف على استعداداته للمواجهة المرتقبة.

ونشر حساب إمارة منطقة عسير على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من متابعة الأمير تركي بن طلال لمران اليوم واجتماعه مع اللاعبين، موضحًا أنه وجّه لهم كلمات تحفيزية وطالبهم الظفر بنتيجة المباراة المقبلة.

وجاءت زيارة الأمير تركي بن طلال لنادي أبها اليوم، في إطار زيارته التحفيزية لأندية عسير الرياضية، حيث يرى أن “من يصمم على الانتصار في أي مجال سيكون قريبًا جدًّا منه”.

أبها في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الأربعاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل فارس الجنوب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس برصيد 32 نقطة.

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