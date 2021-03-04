أمين التعاون الإسلامي: إطلاق مليشيا الحوثي باليستياً على جازان جريمة حرب

المواطن - واس

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ندد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين, بشدة في بيان اليوم ، إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية صاروخ باليستي في محاولة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باتجاه جازان بالمملكة، وذلك حسبما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن.

يقظة الدفاع الجوي:

وأشاد الأمين العام بيقظة واحترافية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ الباليستي قبل الوصول إلى هدفه.

إرهاب الحوثي:

وأكد العثيمين تأييد منظمة التعاون الإسلامي لكافة الإجراءات التي تتخذها قوات التحالف للتعامل مع ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وذلك وفقا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيراً إلى أن أعمال التصعيد العدائي والإرهابي من قبل تلك الميليشيا تعتبر (جرائم حرب).

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