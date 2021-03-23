أنجيلا ميركل تدق ناقوس الخطر في ألمانيا  

المواطن- متابعة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الثلاثاء، إن ألمانيا ستمدد إجراءات العزل العام إلى 18 أبريل، ودعت المواطنين إلى البقاء في المنازل لمدة خمسة أيام، في محاولة للسيطرة على موجة ثالثة من جائحة كوفيد-19.

وفي محادثات دارت حتى ساعات متأخرة من الليل، دفعت ميركل زعماء الولايات الألمانية الستة عشر إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة لمكافحة الوباء، فعدلت عن خطط متفق عليها هذا الشهر لإعادة فتح الاقتصاد تدريجيًا، وذلك بعد ارتفاع حاد في معدل الإصابة.

السلالة البريطانية باتت سائدة

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي: نحن ببساطة نواجه الآن جائحة جديدة، السلالة البريطانية المتحورة أصبحت هي السائدة.

وأضافت: بشكل أساسي، نواجه فيروسًا جديدًا من نفس النوع لكن له خصائص مختلفة للغاية، فهو أشد فتكًا، وأكثر عدوى، ومعدٍ لفترة أطول.

وكانت ألمانيا قد بدأت في تخفيف القيود بحذر في وقت سابق من الشهر الجاري.

لكن انتشار سلالات متحورة أخرى أكثر عدوى تسبب في ارتفاع الإصابات، مما أثار مخاوف من استنزاف طاقة المستشفيات قريبًا ما لم يتم فرض المزيد من القيود.

إصابات كورونا في ألمانيا

وبلغ عدد الإصابات من بين كل 100 ألف شخص على مدى أسبوع 107 حالات، الاثنين، وهو أعلى من المستوى الذي يثقل كاهل وحدات العناية المركزة، ويتلقى أكثر من 3000 مصاب بـ كوفيد-19 العلاج في وحدات العناية المركزة.

ويتعين على الألمان البقاء في المنازل لمدة خمسة أيام اعتبارًا من أول أبريل، إلى جانب الحد من التواصل مع الآخرين قدر المستطاع.

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