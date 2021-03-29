أنجيلا ميركل تكشف سببًا غريبًا وراء صعوبة مواجهة كورونا

المواطن- متابعة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن السبب وراء مواجهة ألمانيا الصعوبات خلال جائحة فيروس كورونا، سواء من بطء طرح اللقاح إلى فرض قواعد الإغلاق المتكررة، يرجع إلى الرغبة في الكمال.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد دعت ميركل إلى ضرورة وجود المزيد من المرونة لمعالجة الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة.

أنجيلا ميركل تقر: الحكومة ارتكبت أخطاءً

وجاء ذلك في مقابلة تلفزيونية مع محطة ARD الألمانية، حيث أقرت أنجيلا ميركل بأن حكومتها ارتكبت أخطاءً، بما في ذلك خطط إغلاق في عيد الفصح، معربة عن إحباطها من تصرفات بعض حكام الولايات في ألمانيا، ومن ضمنهم أعضاء من حزبها، الذين قاوموا قيودًا أكثر صرامة كانوا قد وافقوا عليها سابقًا.

ألمانيا في وضع جيد

وقالت ميركل، إنها تلتزم بتعهدها بتقديم لقاح لكل شخص بالغ بحلول نهاية الصيف، مؤكدة على أن ألمانيا لا تزال في وضع جيد مقارنة مع معظم جيرانها.

وأضافت: ربما نكون منشدين للكمال على نحو مفرط في بعض الأحيان ونريد أن نفعل كل شيء بشكل صحيح، لأنه من الواضح أن كل من يرتكب خطأ يواجه دائمًا قدرًا كبيرًا من النقد الشعبي.

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