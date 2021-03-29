أنمار الحائلي يوضح حقيقة خصم 3 نقاط من الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، حقيقة خصم 3 نقاط من الفريق الأول لكرة القدم، بسبب مستحقات القادسية من صفقة انتقال هارون كمارا، مشيرًا في الوقت ذاته إلى إنهاء 5 قضايا داخلية.

أنمار الحائلي يكشف تفاصيل الأزمة مع القادسية:

وقال أنمار الحائلي: “تعاقدنا مع لاعب نادي القادسية كمارا تقريبًا قبل سنتين، إدارة النادي دفعت من جيبها الخاص مبلغ 10 مليون ريال، ورئيس نادي القادسية السابق، مساعد الزامل كان متفهمًا جدًّا وكان متعاونًا مع الاتحاد”.

وتابع: “بعد ذلك مررنا بظروف الجائحة وخسرنا راعيًا رئيسًا كان موجودًا، الوضع المالي بالأندية الكبيرة والفاتورة صعبة جدًّا، تواصلنا بعد ذلك معهم ولكن حدث بعد ذلك تغير في الإدارات، والآن إن شاء الله المدير التنفيذي يتواصل مع القادسية لنصل إلى حل في هذه المبالغ”.

حقيقة خصم الـ3 نقاط:

وبشأن وصول خطاب بوجود مهلة 3 أيام قبل خصم 3 نقاط من الفريق، علق أنمار الحائلي قائلًا: “لا.. وأنا لا أتمنى من الشارع الرياضي بشكل عام ونحن تحت مظلة وزارة الرياضة والاتحاد السعودي الذي يسعى لمساعدة الأندية، الآن جميع الأندية تمر بظروف صعبة، ولا يمكن لأي لجنة أن تقف في وجه أي نادي سعودي”.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “الحمد لله نادي الاتحاد يُقدم مستويات جيدة، وخطوة بخطوة ولا أتوقع أن توقف ضدنا بأي شكل من الأشكال، بالعكس تقف بجانبنا إن شاء الله، ونحن نتواصل مع الأندية التي لها حقوق ونحاول جدولة المبالغ أو نرى كيفية حل الأمور”.

أزمة القضايا مع الفيصلي:

وعن القضايا مع نادي الفيصلي، قال أنمار الحائلي: “هذه القضايا من إدارات سابقة، كان في آلية وكن تغيير الإدارات كان في إشكالية، وهما متفهمين ويدركون حجم العمل المقدم من قبلنا ونحاول التوصل إلى حلول.. منذ تولينا المهمة كان هناك حوالي 9 قضايا الآن متبقي 4 قضايا داخلية”.

شارك الخبر







شارك الخبر