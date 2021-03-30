أهالي 14 قرية بالحرجة يعانون من غياب الهاتف الثابت وضعف تغطية الجوال

المواطن - فهد القحطاني - الحرجة

طالب أهالي 14 قرية تابعة لمحافظة الحرجة الجهات المسؤولة بإيصال خدمات الهاتف الثابت إلى قراهم، وإنشاء أبراج للجوال إضافية تخدم قراهم.

خدمات الهاتف الثابت والجوال:

ومن القرى التي تطالب وتنتظر خدمات الاتصالات وتود توصيل الهاتف الثابت وإنشاء أبراج الجوال كل من قرية النعضاء، وفضلان، وأعليب، وحانك مبطي، والغرزة، وحمران، وثجر الأعلى، والمحانذ، ومكروسة، والقشية، والصناق، والجخاف، والشعب لصفر، والضليف.

الأبراج لا تفي بالغرض:

وقال كل من محمد علي القحطاني، وحسن علي القحطاني، وحسين هادي الحبابي في حديثهم لـ “المواطن“: إنهم يفتقدون خدمة الهاتف الثابت في قراهم، وكذلك يعانون من قلة أبراج الجوال التي لا تفي بالغرض؛ مما أثر سلبيًّا على عدم تمكن كثير من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل من الدخول لمنصة مدرستي؛ نتيجة تعثر وغياب الخدمة عنهم وحرمت بعضهم من مواصلة الدراسة، وأن هناك من هاجر من تلك القرى بسبب قلة الخدمات حسب قولهم.

مطالب المواطنين حبيسة الأدراج:

وقال المواطنون: إن هناك مطالب تم تقديمها لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منذ مدّة زمنية طويلة، ولكن للأسف ظلت حبيسة الأدراج، كما طالب سكان تلك القرى تلبية مطالبهم ومساواتهم بجميع قرى محافظات منطقة عسير التي تحظى وتتمتع بكافة خدمات الاتصالات.

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