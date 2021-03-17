المواطن - الرياض

قدم مركز التواصل والمعرفة المالية تقريرًا يوضح أهداف المركز الوطني للتخصيص وأبرز القطاعات المستهدفة بالتخصيص.

كما أوضح التقرير الذي نشره التواصل الحكومي على موقع تويتر، اليوم الأربعاء المبادرات والمشاريع القائمة التي تساهم في عمليات تخصيص الأصول والخدمات الحكومية في عددٍ من القطاعات.

ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط التالي: هنا.

الموافقة على نظام التخصيص

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وافق مساء أمس على اعتماد نظام التخصيص في المملكة، الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

نبذة تعريفية عن نظام التخصيص

كما نشر المركز الوطني للتخصيص نبذة تعريفية عامة عن نظام التخصيص، والممكنات النظامية، وضوابط عقود التخصيص كالتالي:

شارك الخبر







شارك الخبر