أهم سؤالين من النصراويين للإدارة الجديدة القادمة

المواطن - محمد سمعه

يترقب الجمهور النصراوي، المشهد حاليًا داخل جدران أصفر العاصمة، لمعرفة آخر المستجدات وما ستُسفر عنه الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي بعد حل مجلس إدارة صفوان السويكت بقرار من وزارة الرياضة.

النصر بدأ يستفيق من أزماته

وكان العالمي مر بأزمات عديدة من الناحية الإدارية، أسفرت عن تراجع نتائج الفريق الكروي الأول منذ بداية الموسم، ولكنها تحسنت بالفترة الحالية، حيث صعد العالمي من المركز السابع ليصل للخامس بجدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيكون السؤال الأول من عشاق العالمي للإدارة الجديدة، هو كيفية تسديد الديون الموجودة على عاتق النادي، وكان آخرها مطالبة الفيفا بتسديد 20 مليون ريال لنادي فنربخشة التركي قيمة صفقة البرازيلي جوليانو، الذي لعب مع العالمي ثم فسخ عقده بسبب تأخر المستحقات المالية عليه، لينضم بعدها لنادي إسطنبول باشاك شهير التركي.

والسؤال الثاني، سيكون حول خطة الإدارة الجديدة المقبلة على النصر، من أجل تحديد الصفقات المطلوبة للفريق، خاصة أنه من المتوقع وجود دعم كبير للغاية للإدارة المقبلة للعالمي بعد انضمام الأمير خالد بن فهد رمز العالمي للقائمة الذهبية بالنادي أمس الأربعاء.

14 عضوًا ينضم للقائمة الذهبية بالعالمي

وأصبح عدد المنضمين حتى الآن للقائمة الذهبية في أصفر العاصمة 14 اسمًا وهم: “الأمير خالد بن فهد والأمير وليد بن بدر، الأمير منصور بن سعود، الأمير فيصل بن عبدالرحمن وعبدالله العمراني وتركي المشيقح وأيمن القاضي وفهد العجلان ويوسف القفاري وسامي السويلم وطلال الرشيد وعبداللطيف الشثري، عبدالله الحمود الرشيد، محمد العمران”.

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