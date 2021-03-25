أوكرانيا تُجبر منتخب فرنسا على التعادل في باريس

المواطن - محمد سمعه

أجبر المنتخب الأوكراني، نظيره منتخب فرنسا على التعادل بهدف لكل فريق بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2022.

أحداث مباراة منتخب فرنسا وأوكرانيا

وكان الشوط الأول من المباراة، بدأ بضغط هجومي قوي، أسفر عن إحراز الفرنسي أنطوان جريزمان للهدف الأول للديوك الفرنسية بالدقيقة الـ18 من تصويبة مخادعة للحارس الأوكراني.

وحاول المنتخب الأوكراني إحراز هدف التعادل، ولكن دون جدوى بالشوط الأول، لينتهي النصف الأول من المباراة بتقدم المنتخب الفرنسي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، عاد منتخب أوكرانيا وأحرز هدف التعادل في شباك منتخب فرنسا عبر المدافع الفرنسي بريستال كيمبيمبي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ58.

وواصل المنتخب الفرنسي إهدار الفرص حيث حاول بكل قوته عبر هجمات جريزمان وأنتوني مارسيال وبول بوجبا إضافة الهدف الثاني، ولكن دون فائدة، في ظل عدم تركيز باللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

موعد المباراة المقبلة للديوك الفرنسية

يذكر أن المنتخب الفرنسي بطل العالم في عام 2018، سيواجه منتخب كازاخستان يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، بينما يلعب منتخب أوكرانيا مع نظيره فنلندا يوم الأحد بالجولة الثانية.

جدير بالذكر أن المنتخب الفرنسي كان تُوج بمونديال 2018 بـ روسيا، وذلك بعد الفوز على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية برباعية مقابل هدفين في اللقاء الذي أُقيم في العاصمة الروسية موسكو.

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