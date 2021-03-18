أول تعليق من الكرملين على بايدن: سيئ وغير مسبوق

المواطن- متابعة

قالت الرئاسة الروسية، اليوم الخميس، في أول تعليق على وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لنظيره الروسي فلاديمير بوتين بـ القاتل، إن ذلك التصريح سيئ جدًا وغير مسبوق.

الكرملين: العلاقة سيئة للغاية

وبحسب شبكة الـ CNN قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في حديث للصحفيين، إنه من الواضح أن بايدن بالتأكيد لا يريد تحسين العلاقات مع روسيا وإن العلاقة بين البلدين سيئة للغاية.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين: هذه تصريحات سيئة للغاية لرئيس الولايات المتحدة، وبالتأكيد هو لا يريد تحسين العلاقات معنا وسنواصل المضي قدمًا من هذا، متابعًا بأنه لا يستطيع أن يقول ما إذا كان بوتين نفسه سيرد على تعليق بايدن، مؤكدًا أنه تم استدعاء السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنتونوف، إلى موسكو لمناقشة العلاقات الروسية الأمريكية.

وأشار بيسكوف إلى أنه لا توجد حاليًا خطط لبوتين للقاء السفير الروسي أناتولي أنتونوف، لكن إذا لزم الأمر، فسيقوم بوتين بمناقشة الأمر معه.

وعندما سئُل عما إذا كانت الخطوة التالية هي قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قال المتحدث باسم الكرملين: ليس لدي ما أضيفه بشأن هذا الموضوع.

تصريح بايدن

ويُذكر أن الرئيس بايدن قال على بوتين إنه قاتل وسيدفع ثمن أعماله، في مقابلة إعلامية عبر شبكة ABC News الأميركية، فيما وصف بأنه تصريح مخالف للأعراف الدبلوماسية.

وقبل أسبوعين، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على روسيا، على خلفية سجن المعارض الروسي أليسكي نافالني، وذلك تزامناً أيضاً مع عقوبات أوروبية مماثلة شملت مسؤولين روس على صلة بقضية المعارض الروسي.

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