أول دولة خليجية تحظر كلوب هاوس clubhouse

المواطن - متابعة

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قررت هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان حظر تطبيق كلوب هاوس clubhouse المثير للجدل؛ بحجة عدم الحصول على تصريح للعمل في السلطنة.

وبهذا تكون عمان هي أول دولة خليجية وأول دولة عربية تقوم بحظر تطبيق clubhouse بعد موجة من الانتقادات طالت التطبيق الجديد الذي أساء البعض استعماله بفتح قضايا وموضوعات غير أخلاقية.

وأكدت الهيئة حظر التطبيق باعتبار أن جميع التطبيقات المعنية بالاتصالات أو استخدامات الاتصال المرئي عبر الإنترنت يجب أن “تحصل على تصريح من الهيئة”، وتم وقف التطبيق المذكور لكونه غير مرخص محليًّا.

ما هو تطبيق Clubhouse؟

هو بالأساس تطبيق صوتي ولا يعتمد على المحادثات النصية التي تجدها على الشبكات الاجتماعية الأخرى، وفي التطبيق، يمكنك استضافة محادثاتك الخاصة، والاستماع إلى الآخرين، أو في بعض الحالات الانضمام إلى المحادثات الحالية الجارية في المجتمع.

وعادةً ما يتعلق الأمر بالمضيف، حيث يتحدث شخص واحد إلى جمهور صامت، ويمكن إجراء محادثات حول مجموعة متنوعة من الموضوعات المختلفة في أي وقت، وبهذه الطريقة يمكنك الدخول والخروج من الغرف للعثور على شيء يثير اهتمامك.

كيفية الحصول على دعوة:

أول عقبة أمام الانضمام إلى Clubhouse هي أنه متاح فقط على أجهزة أيفون، لذلك إذا كنت من مستخدمي أندرويد فلن يحالفك الحظ حاليًّا، العقبة الثانية هي أنه لا يمكنك التسجيل كما نفعل مع فيسبوك أو تويتر؛ لأنه محصور على الدعوة فقط.

يمكن للمستخدمين الحاليين دعوة عضوين فقط، وما لم تكن تعرف شخصًا قد انضم بالفعل، وكان يحبك بدرجة كافية لتسليم دعوة إليك فلن تنضم إلى Clubhouse، على الأقل ليس في وقت قريب.

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