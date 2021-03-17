أول رد من سعد الحريري بعد اتهام رئيس لبنان له بالفشل

المواطن - متابعة

حاول رئيس وزراء لبنان المكلف، سعد الحريري، تبرير فشله في تشكيل حكومة إنقاذ وطني ملقيًا بالكرة في ملعب الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، متهمًا إياه بعدم القدرة على توقيع مرسوم تشكيل الحكومة التي تقدم بها الحريري له منذ عدة أسابيع.

رئيس لبنان يتهم سعد الحريري بالفشل:

وكان رئيس لبنان، ميشال عون، طلب مساء الأربعاء في خطاب متلفز من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أن يسرع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تلبي تطلعات الجميع أو يتنحى ويفسح المجال لغيره؛ نظرًا لخطورة الوضع الراهن في لبنان.

ودعا رئيس لبنان الحريري، إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة، وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير.

عون يدعو الحريري للتنحي:

وقال عون في كلمته إلى اللبنانيين مساء اليوم: إنه “في حال وجد رئيس الحكومة المكلف نفسه في عجز عن التأليف وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، فعليه أن يفسح في المجال أمام كل قادر على التأليف”.

وتابع : بعدما تقدم الرئيس المكلف سعد الحريري بعناوين مسودة حكومية لا تلبي الحد الأدنى من التوازن الوطني والميثاقية ما أدخل البلاد في نفق التعطيل، أدعوه إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي، وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير.

الحريري يبرر:

وقال الحريري: إنه زار عون 16 مرة لمناقشة تشكيل الحكومة ومستعد لزيارته للمرة الـ17 إن كان سيوقع على مرسوم تشكيل الحكومة المقدم له على حد قوله.

وتابع: أما في حال وجد الرئيس نفسه في عجز عن توقيع مراسيم تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، لوقف الانهيار الذي تعاني منه البلاد والعباد، فسيكون عليه أن يصارح اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل إرادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف، والذي يمنعه منذ شهور طويلة عن إفساح مجال الخلاص أمام المواطنين.

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