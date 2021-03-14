أول قرار من مدرب النصر بعد إصابة بيتي مارتينيز

المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن المدرب الكرواتي ألين هورفات، مدرب نادي النصر، قد اتخذ قراره الأول، وذلك بعد التأكد من غياب اللاعب الأرجنتيني بيتي مارتينيز لمدة تصل لـ 10 أيام، بعد الإصابة التي تعرض لها في لقاء الأهلي.

وذكر الحساب الرسمي للنادي أن مارتينيز يُعاني من تمدد في الوتر الخلفي للركبة، وسيغيب على إثره مدة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام، من أجل العلاج.

مدرب النصر يُحدد البديل:

ونجح هورفات في تحديد بديل اللاعب مارتينيز، حيث سيكون عبدالفتاح عسيري من ضمن الخيارات المتاحة للمدرب من أجل تعويض غياب اللاعب الأرجنتيني وفقًا لـ”الرياضية”. وأضافت الصحيفة أن هذا القرار يأتي حرصًا من هورفات على عدم معاناة النصر من غياب مارتينيز. مارتينيز لا يُعاني من قطع بالرباط الصليبي:

وكان مارتينيز أخبر الجهاز الطبي لـ العالمي، أنه لا يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك قبل خضوعه للفحوصات ظهر اليوم السبت.

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