أول وعد من مدرب بايرن ميونخ بعد التأهل لدور الثمانية

المواطن - محمد سمعه

كشف المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني لـ بايرن ميونخ الألماني عن وعده لجماهير الفريق البافاري بعد التأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث فليك عقب المباراة قائلًا: “هجومنا قوي ونحن نلعب دائمًا على المخاطرة، ويجب أن ندافع دائمًا من الأمام، لنضع منافسينا تحت ضغط، وأعد الجماهير والجميع بأننا سنظل نهاجم بكل قوة”.

وأضاف فليك: ” صحيح أن لاتسيو دافع بكل قوة، لكننا لعبنا بشكل رائع للغاية، وحزين لأن شباكنا استقبلت هدفًا”.

أحداث مباراة بايرن ميونخ ولاتسيو

وبدأ الشوط الأول بضغط هجومي من قبل لاعبي البايرن، أسفر عن إحرازهم الهدف الأول من ركلة جزاء عبر اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بالدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وحاول فريق لاتسيو إحراز الهدف الأول، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتفوق بايرن ميونخ بهدفًا دون رد.

وفي الشوط الثاني من المباراة، ظل فريق البايرن يضغط بقوة ليُضيف النجم الكاميروني تشوبو موتينج ثاني أهداف الفريق البافاري بالدقيقة الرابعة والسبعين.

وتمكن لاتسيو بعد ذلك من تقليص الفارق عبر اللاعب الإيطالي ماركو بارولو بالدقيقة الثالثة والثمانين.

وأثناء مواجهة البايرن ولاتسيو، كان فريق تشيلسي تغلب على أتلتيكو مدريد بثنائية دون رد ليعبر الفريق الإنجليزي لمباريات دور الـ8 بدوري الأبطال. البايرن يُحقق السداسية بعد دوري الأبطال ومونديال الأندية

جدير بالذكر أن البايرن، كان تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا نسخة 2020، بعد الفوز على فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت في البرتغال شهر أغسطس الماضي.

وكان بايرن ميونخ تُوج بلقب كأس العالم للأندية الذي أُقيم في قطر، على حساب فريق تيغريس أونال المكسيكي.

شارك الخبر







شارك الخبر