أيهما أفضل فرشاة الأسنان اليدوية أم الكهربائية؟

المواطن- محمد داوود- جدة

يستخدم الكثير من أفراد المجتمع الفرشاة الكهربائية لتنظيف أسنانهم بدلًا عن فرشاة الأسنان اليدوية، وقد يتساءل البعض: أيهما أفضل لتنظيف الأسنان، الفرشاة اليدوية أم الكهربائية.

تراكم بقايا الأكل:

وقال استشاري طب وجراحة الأسنان الدكتور حسن غلام، النوعان جيدان لتنظيف الأسنان، فالمهم هو الوصول إلى أماكن تراكم بقايا الأكل بشكل جيد داخل جميع أجزاء الأسنان، بالإضافة إلى ذلك هو إعطاء المدة الكافية لتنظيف الأسنان بشكل جيد مع استخدام نوعية جيدة من المعاجين.

آمنة للأطفال والمرضى:

وقال في تصريحات إلى “المواطن“، إن ميزة فرشاة الأسنان الكهربائية تسهيل مهمة الأطفال وبعض المرضى الذين يعانون من مشاكل عدم التحكم في حركة اليد كمرضى التهاب المفاصل الحاد والشلل الرعاشي، فالفرشاة الكهربائية مناسبة لهم، وخصوصًا أن الدراسات الطبية بينت بأن الفرشاة الكهربائية تزيل الصفيحات الجرثومية على سطح الأسنان المعروفة بـ ”البلاك” بنسبة 11 % أكثر من الفرشاة العادية، وتقل الإصابة بأمراض اللثة بنسبة 6 % لمن يستعملون الفرشاة الكهربائية، كما تقل احتمالية حدوث نزيف دموي باللثة بنسبة 17 % عن استعمال الفرشاة العادية.

لا تصيب اللثة:

ولفتت إلى أن فرشاة الأسنان الكهربائية آمنة على اللثة سواء للأطفال أو المرضى لكونها مزودة بحساس يمنع إصابة اللثة، فقط تحفز الدورة الدموية للثّة وهو أمر صحي، كما تعتبر هذه النوعية من الفرشاة صديقة لتقويم الأسنان عند الأشخاص الذين لديهم تركيبات تقويمية، حيث إنها لا تؤذي أي نوع من أنواع التقويم، ففي تقويم الأسنان العادي نجد شعيراتها تتحرك بين جهاز التقويم دون إصابته أو تحريكه.

لا تفيد هؤلاء:

وتابع غلام أن ما يتعلق بعيوب الفرشاة الكهربائية فهي ارتفاع سعرها مقارنة بالفرشاة العادية، الصوت الصادر منها وهو ما يزعج البعض، تحتاج إلى الكثير من التنظيف والتعقيم وخصوصًا عند السفر، ومن المهم الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الأسنان الحساسة لا يمكنهم الاستفادة من الفرشاة الكهربائية إذ تؤثر عليهم بسبب الشعيرات الحادة أو الحركة الاهتزازية الدائمة.

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