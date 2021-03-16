إجراءات كورونا منعت انتشار مرض عصبي خطير يستهدف الأطفال

المواطن - متابعة

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كشفت دراسة أمريكية حديثة، عن مفاجأة بشأن فيروس كورونا، مؤكدة أن سياسات التباعد والحجر الصحي والعزل والإغلاق منعت تفشي مرض عصبي خطير يعرف بـ”التهاب النخاع الرخو الحاد AFM” شبيه بشلل الأطفال، والذي كان متوقعًا انتشاره في 2020.

الفئة المستهدفة من التهاب النخاع:

وأوضحت الدراسة الأمريكية التي نقلتها صحيفة “نيويورك تايمز” الاثنين، أن التهاب النخاع الرخو الحاد AFM، يصيب الأطفال بشكل أكبر ويضعف العضلات ويسبب الشلل الدائم ثم الوفاة.

توقعات الصحة ومفاجأة كورونا:

وأضافت أن المرض انتشر في السنوات الماضية عبر فيروس EV-D68، وتوقعت الصحة العالمية أن تشهد الـ12 شهرًا الماضية أعنف موجاته.

ويقول قائد الدراسة خبير الأمراض المعدية بجامعة برينستون سانغ وو بارك: “الاستجابة لفيروس كورونا أثرت سلبًا على ديناميكيات تفشي التهاب النخاع”.

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