إجمالي إصابات كورونا في سلطنة عمان يتجاوز 144 ألف حالة

المواطن - متابعة

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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 144831 إصابة والوفيات 1597 بنسبة 10ر1% والمتعافين 135005 لتصل نسبة الشفاء إلى 2 ر93%.

وذكرت الوزارة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 22 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 210 والمنومين في العناية المركزة 75.

كورونا في العالم

في سياق آخر، أظهرت إحصاء لـ”رويترز” أن ما يزيد على 117.11 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و724162.

وتم تسجيل إصابات بـ فيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

الفيروس في الهند

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 15388 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و77 وفاة .

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 11.244.786 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 157.930 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 10.899.394 حالة.

التطورات في الصين

وسجلت الصين 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد -19 ) خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم أن إجمالي عدد الإصابات في بر الصين الرئيسي وصل إلى 90002 ، في حين استقر إجمالي الوفيات عند 4636.

روسيا تعاني أيضا

وأعلنت السلطات الروسية أيضا، تسجيل 336 حالة وفاة بالإضافة إلى 9445 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال مركز العمليات الخاص بمكافحة الفيروس في بيان إن إجمالي وفيات الفيروس بلغ حتى الآن 89809 حالات فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 4342474 حالة.

وأضاف أن عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 9931 شخصا ليرتفع اجمالي حالات التعافي من الفيروس إلى 3932177 حالة.

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