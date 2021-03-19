إدارة الاتحاد يُحقق أهدافها والديون العائق الأبرز

المواطن - مروة نبيل

تسير إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بشكل جيد الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي أثر بالإيجاب على مستوى الفريق الأول لكرة القدم الذي كان يُعاني في المواسم الأخيرة.

إشادة بمستوى الاتحاد

وأشاد النقاد الرياضيون في برنامج “الدوري مع وليد” بمستوى إدارة العميد والفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم، مؤكدين أن مباراته ضد الرائد المقبلة ستكون حاسمة في منافسته على دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلق عادل التويجري قائلًا: “الاتحاد يجب أن يكمل على مسيرته التي يمشي فيها لأنه يقدم مستويات رائعة ولا يجب أن يؤثر عليه الخروج من كأس الملك .. وما حققه إلى الآن عمل كبير جدًا”.

وواصل خالد السعود قائلًا: “إدارة النادي يجب أن تتعامل على حسب الأهداف الموضوعة من بداية الموسم ولا أتوقع أن أحدها الدوري.. وأول المشاكل التي يجب أن تحلها هي الديون”.

وفي السياق ذاته، قال حمد المنتشري: “الاتحاد من قبل بداية الموسم وأهدافه موضوعة .. أصعب ظروف يمر فيها الاتحاد هي المباراة القادمة في الدوري أمام الرائد ولو فاز ممكن يفكر بالدوري”.

العميد هذا الموسم

وودع العميد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ8، بعد خسارته ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بهدفين مقابل هدف في مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويحتل العميد المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 41 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الهلال والشباب أصحاب المركزين الأول والثاني، وذلك قبل مباراته المقبلة ضد الرائد في الجولة الـ24.

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