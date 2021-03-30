إدارة الحائلي تُحفز لاعبي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، لمواصلة الانتصارات وتقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة.

الإدارة تُحفز لاعبي الاتحاد

وتحرص إدارة الحائلي على تسليم لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مكافآت الفوز لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشكل منتظم لتحفيزهم، حيث لا توجد أي متأخرات للاعبين حتى الآن.

وأكدت مصادر لـ”الرياضية”، أن آخر مكافأة فوز تسلَّمها لاعبو العميد، كانت بواقع 50 ألف ريال لكلٍّ منهم بعد الفوز على الشباب بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الـ23، وتُضاعف الإدارة المكافأة بحسب أهمية المواجهة التي يخوضها الفريق.

العميد هذا الموسم:

وتحسن أداء الاتحاد بشكل لافت في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال المتصدر، و3 نقاط عن الشباب الوصيف.

وودع العميد منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين مؤخرًا، بعد الهزيمة ضد الفتح في دور الـ8، فيما نجح في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب.

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