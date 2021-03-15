إدارة النصر تستقر على بديل هورفات

المواطن - محمد سمعه

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يبدو أن إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت، قد استقرت على بديل المدرب الكرواتي ألين هورفات للتعاقد معه بالفترة المقبلة.

وذكر برنامج “الحصاد الرياضي” في قناة 24 الرياضية أن إدارة صفوان السويكت، تحاول التعاقد مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب ريفر بليت الأرجنتيني لخلافة هورفات.

عائق يمنع مدرب ريفر بليت من القدوم لـ النصر

وأضاف البرنامج أن إدارة النصر لا تزال تأمل في موافقة جاياردو على تدريب أصفر العاصمة رغم أن المدرب الأرجنتيني يرغب في البقاء بـ ريفر بليت.

ويأتي هذا الأمر في ظل وجود رغبة من إدارة السويكت، تغيير نتائج العالمي للأفضل خاصة أن الفريق العاصمي قدم نتائج متذبذبة وغير مستقرة، أفقدته الأمل في المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان العالمي انتصر على النادي الأهلي بنتيجة هدفين لهدف بالجولة الـ23 من دوري المحترفين، وذلك ليصعد الفريق العاصمي للمركز السادس بجدول الترتيب.

النصر لا يزال لديه الفرصة للمنافسة على نيل لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري أبطال آسيا بعد أن تُوج بـ السوبر السعودي في يناير الماضي على حساب الهلال، كما فقد الأمل في المنافسة على نيل لقب الدوري السعودي.

هورفات بديلًا للمقال فيتوريا

يذكر أن هورفات كان تولى تدريب أصفر العاصمة في ديسمبر الماضي خلفًا للمدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج، وكان آخرها التعادل مع ضمك بنتيجة 2-2 بالجولة العاشرة من دوري المحترفين.

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