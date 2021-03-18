إداريو الفتح يدعمون اللاعبين قبل مباراة الأهلي

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته الجماعية، مساء اليوم الخميس، استعدادًا لمباراته المقبلة ضد الأهلي، وسط حضور إداري كبير.

الفتح يستعد لمواجهة الأهلي

وحرص أعضاء مجلس إدارة نادي الفتح على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، لدعم اللاعبين وتحفيزهم أملًا في تحقيق الفوز على الأهلي في المباراة المهمة المقبلة.

وتنوعت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بين لياقية وتكتيكية، وأجرى المدير الفني مناورة على ثلثي مساحة الملعب، فيما اكتفى الثلاثي مروان سعدان، ميتشيل تي فريدي ومراد باتنا بالجري حول الملعب.

النموذجي في دوري محمد بن سلمان

ويستعد النموذجي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 28 نقطة، فيما يقع النادي الأهلي المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

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