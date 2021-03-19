إدانة عالمية لاستهداف مصفاة الرياض ومطالب بتدخل دولي حاسم

المواطن - الرياض

أدانت العديد من دول العالم، اليوم الجمعة، الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصفاة تكرير البترول في الرياض بطائرات مسيرة.

وصرح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة بأنه عند الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائراتٍ مُسيّرةٍ، ونجم عن الهجوم حريقٌ تمت السيطرة عليه، ولم تترتب على الاعتداء، ولله الحمد، إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.

استهداف متكرر:

وأكّد المصدر، أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن الأعمال الإرهابية والتخريبية، التي تكرر ارتكابها ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، والتي كان آخرها محاولة استهداف مصفاة رأس تنورة والحي السكني التابع لأرامكو السعودية في الظهران، لا تستهدف المملكة وحدها، وإنما تستهدف، بشكلٍ أوسع، أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، والاقتصاد العالمي كذلك.

وجدد المصدر دعوة دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات الإرهابية والتخريبية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

أمريكا تدين:

وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصفاة الرياض، كما أدان مجلس التعاون الخليجي، الاعتداء الإرهابي الذي وقع اليوم.

وأعربت وزارة الخارجية في الكويت عن إدانة واستنكار الدولة وبأشد العبارات للاعتداء الإجرامي الذي تعرضت له مصفاة تكرير البترول في الرياض، بطائرة مسيرة ‏مفخخة.

تهديد للمنطقة:

وأوضحت الخارجية في بيان لها، أن تكرار هذه العمليات الإرهابية وتصاعد وتيرتها واستهدافها للمدنيين والمناطق المدنية والحيوية ‏لا يشكل تهديدًا لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة فحسب، وإنما تهديدًا مباشرًا ‏لإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي ‏وتحديًا مباشرًا للقوانين الدولية والإنسانية الأمر الذي يتطلب وعلى الفور إدانة دولية واسعة لهذه الأعمال الإرهابية والعمل على وضع حد لها.

وأدانت مصر بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية اليوم، مصفاة تكرير البترول في الرياض بعدد من الطائرات المُسيّرة، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة.

تخريبات جبانة:

وأكّدت الخارجية المصرية في بيان لها على عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار هذه الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة.

كما أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الجبان الذي ارتكبته الميليشيا الإرهابية، من خلال استهداف مصفاة لتكرير البترول في الرياض بطائرات مفخخة.

عمل إرهابي:

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، أن دولة الإمارات تندد بهذا العمل الإرهابي والتخريبي الذي يستهدف المنشآت الحيوية والمدنية في المملكة ويهدد أمن إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية محاولة الاستهداف الإرهابي لمصفاة تكرير البترول في العاصمة الرياض بطائرات مسيرة.

أفعال جبانة:

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله علي الفايز، إدانة واستنكار بلاده استمرار هذه الأفعال الإرهابية المتكررة والجبانة.

وشدد الفايز على موقف بلاده الدائم بالوقوف بجانب المملكة العربية السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، مشددًا على أن أمن المملكتين جزء واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن المملكة هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة.

وكذلك أدانت وزارة خارجية البحرين إطلاق طائرات مسيرة باتجاه مصفاة تكرير البترول في مدينة الرياض، مشيرةً إلى أن الحادث عمل عدائي ممنهج، يعكس إصرار الميليشيات الإرهابية على استهداف أمن الطاقة والمنشآت والأعيان المدنية في المملكة، في انتهاك متواصل للقانون الدولي الإنساني.

تضامن مع السعودية:

وأكدت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الراسخ المتضامن مع المملكة العربية السعودية ضد كل ما يستهدف أمنها وسلامتها.

وأدان السفير الفرنسي لدى السعودية لودوفيك بوي، اليوم الجمعة، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف مصفاة الرياض.

وقال السفير الفرنسي: “أكرر رفض باريس المطلق لكل عمل يزعزع أمن وسلامة المنطقة”، بحسب “العربية”.

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بأشد العبارات، الاعتداء بطائرات مسيرة على مصفاة تكرير البترول في الرياض.

استهداف أمن العالم:

وأكد العثيمين، في بيان صادر اليوم، أن هذا الهجوم عمل إرهابي وتخريبي جبان، مشددًا على أن الاعتداءات على المنشآت الحيوية لا تستهدف المملكة فقط، بل تطال أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، كما أنها تشكل تهديدًا لأرواح المدنيين.

وأدانت جمهورية ‎جيبوتي كذلك بشدة تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداء إرهابي بطائرات مسيرة.

وأكدت على لسان سفيرها في الرياض عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، أن الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تكرر ارتكابها ضد الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية ومنها محاولة استهداف مصفاة ‎رأس تنورة والحي السكني لأرامكو السعودية، لا تستهدف ‎المملكة وحدها وإنما تستهدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم.

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