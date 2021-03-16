إزالة تعديات على أراضٍ تزيد مساحتها على 72 مليون م2 في مزاحمية الرياض

المواطن - الرياض

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بتوجيهات ومتابعة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أزالت لجنة التعديات في محافظة المزاحمية خلال الأشهر الماضية تعديات وإحداثات على أراضٍ تبلغ مساحتها أكثر من 72 مليون م2 في أماكن مختلفة من المحافظة تضمنت تعدياً على أراضٍ بيضاء ومخيمات عشوائية ومزارع وأحواش ومبانٍ وغيرها.

لا تهاون:

وجاءت توجيهات أمير منطقة الرياض ونائبه على جميع المحافظات بتشديد ضبط مثل هذه المخالفات والتعديات وتطبيق التعليمات وعدم التهاون مع أي تعد ومضاعفة الجهود وتكثيف الجولات الرقابية لمنع مثل هذه التعديات والإحداثات.

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