إشادة كبيرة بقدرات السعودية بعد استضافة سباقات Formula E

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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سلط موقع أوتوسبورت المختص بأخبار رياضة السيارات الضوء على استضافة السعودية، وتحديدًا في الدرعية الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للفورمولا إي 2021 Formula E في نهاية الأسبوع الماضي، وهي المرة الثالثة التي تستضيف فيها المملكة بطولة السيارات الكهربائية بالكامل.

إشادة بقدرات السعودية

وأشاد الموقع بالعرس الرياضي العالمي الليلي، والذي أقيم بمصابيح LED منخفضة الاستهلاك تعمل بمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة لإضاءة حلبة شارع الرياض، وإلى جانب عودة رالي داكار إلى البلاد في بداية العام، سيقام حدث Extreme E الافتتاحي في صحراء العلا في أبريل، مع استعدادات الفورمولا 1 لإقامة سباقاتها في السعودية ديسمبر مع سباق ليلي في مدينة جدة.

ويأتي هذا كجزء من خطط المملكة الطموحة والخاصة برؤية 2030، والذي سيحول المملكة من الاعتماد على النفط إلى الاعتماد على السياحة والبنية التحتية المحلية.

وقد أبرز أوتوسبورت تصريحات صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان الفيصل، رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية والذي قال: “نحبّ بشدة استضافة هذه الفعاليات لأسباب عديدة، أولًا وقبل كل شيء، إنه حدث ترفيهي، والفورمولا إي تحظى الآن بشعبية كبيرة، إنه مستقبل رياضة السيارات، كما أننا دولة تعتمد كثيرًا على النفط، ومع رؤيتنا 2030، فإننا نحول اقتصادنا إلى طاقات بديلة، ونعتمد على موارد مختلفة”.

السعودية تحب الرياضة

وحسبما ذكر الموقع المختص بأخبار السيارات وسباقاتها، فإن السعودية أمامها أقل من ثماني سنوات بقليل في صفقة مدتها 10 سنوات لاستضافة الفورمولا إي، لكن الأمير خالد بن سلطان قال إن هناك بالفعل خطة لتمديد مدة العقد.

وأضاف: “هناك العديد من الأسباب التي تجعلنا نرغب في توسيع شراكاتنا مع جميع السباقات التي نستضيفها – رالي داكار وفورمولا إي، نحن نحب الرياضة، إنه جيد لشعبنا وهو أيضًا جيد للرياضة، نعتقد أنه يمكننا تقديم الكثير، شيء مختلف، شيء جديد”.

وكان موقع أوتوسبورت قال إن سباقات فورمولا إي في السعودية يمكن أن تنتقل إلى موقع جديد في البلاد كجزء من خطط البلاد لتعزيز السياحة المحلية.

وكان ألبرتو لونغو، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للبطولة قد أشاد بإقامة السباقات في السعودية في تصريحات لأوتوسبورت حيث قال: “مع اقتراب عامنا الثالث من إقامة السباق المذهل، وبعد أن نظمنا حفلات ترفيهية وحفلات موسيقية على مستوى عالمي أثناء السباق سابقًا في المملكة، سنكون منفتحين على استكشاف مواقع أخرى لإقامة السباقات، فيما أشاد بتصميم الموقع في الدرعية من أجل الفورمولا إي وقال: “نحن نحبها، يمكن القول إنها واحدة من أكثر حلبات السباق تحديًا وإثارة في التقويم للفرق والسائقين، ومن المهم الحفاظ على هذا العنصر”.

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