إصابات كورونا الجديدة في الرياض 192 والحالات الحرجة بالمملكة 512

المواطن - الرياض

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كشفت وزارة الصحة عن توزيع إصابات كورونا الجديدة كما أعلنت عن تعافي (306) حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يصل إجمالي حالات التعافي إلى (371338) حالة.

عدد الحالات النشطة

ووصل عدد الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليًا في المملكة إلى (2659) حالة من بينها (512) حالة حرجة تتلقى العلاج في العناية المركزة. وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في المملكة إلى (380572) حالة، توفى منهم (6539) حالة.

توزيع إصابات كورونا الجديدة

كما كشفت الصحة عن توزيع حالات كورونا الجديدة التي تم الإعلان عنها اليوم والتي بلغت (390) حالة حيث جاء توزيع الحالات الجديدة بحسب المناطق كما يلي؛ منطقة الرياض 192، المنطقة الشرقية 61، منطقة مكة المكرمة 58، منطقة القصيم 16، منطقة المدينة المنورة 12.

كما سجلت كل من منطقتي حائل والحدود الشمالية 11 حالة في كل منهما، فيما سجلت منطقة عسير 9 حالات، بينما سجلت مناطق تبوك ونجران والجوف 5 حالات في كل منها.

وكانت أقل الحالات المسجلة في منطقتي جازان بواقع 4 حالات والباحة حالة واحدة فقط.

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