إصدار تحذير من تسونامى بعد زلزال عنيف قبالة نيوزيلندا

المواطن - متابعة

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ذكر مركز التحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) في المحيط الهادي أنه أصدر تحذيرًا من تسونامي بعد وقوع زلزال شدته 7.3 درجة شرق الجزيرة الشمالية في نيوزيلندا في الساعات الأولى من صباح الجمعة (بالتوقيت المحلي).

زلزال عنيف بقوة 7.3 ريختر

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد ذكرت في بادئ الأمر أن شدة الزلزال 7.3 درجة قبل أن تعدله بالخفض إلى 6.9، وقالت إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقال مركز التحذير من أمواج المد في المحيط الهادي إن من المحتمل حدوث تسونامي في نطاق 300 كيلومتر من مركز الزلزال.

أوامر للسكان بالابتعاد عن المنطقة

في سياق متصل، أصدرت السلطات في نيوزيلندا أوامر للسكان في بعض المناطق على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية بالانتقال إلى مناطق مرتفعة بعدما ضرب زلزال ثالث قوي المنطقة مساء الخميس (الجمعة بالتوقيت المحلي).

وبلغت شدة أحدث زلزال ثماني درجات وضرب جزر كيرماديك إلى الشمال الشرقي من الجزيرة الشمالية. ووقع هذا الزلزال بعد آخر بلغت شدته 7.4 في نفس المنطقة.

وفي وقت سابق وقع زلزال شدته 7.2 درجة على بعد قرابة 900 كيلومتر إلى الشرق من الجزيرة الشمالية، وشعر به آلاف السكان، ودفع السلطات إلى إصدار تحذير من أمواج مد عاتية (تسونامي)، وتم رفعه لاحقًا.

كما أصدرت الوكالة الوطنية لمواجهة الحالات الطارئة تحذيرًا جديدًا من أمواج تسونامي بعد أحدث زلزال، وأمرت السكان في بعض المناطق الساحلية بسرعة التوجه إلى الأماكن المرتفعة.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار بسبب أي من الزلازل الثلاثة، ومازالت الهزات الارتدادية والتوابع مستمرة في المنطقة.

وأصدرت السلطات في هايتي تحذيرًا من حدوث تسونامي، حيث يمكن أن تحدث التأثيرات الأولى في الساعة 4:35 مساءً، حيث تسافر أمواج تسونامي بسرعة تقارب سرعة طائرة الركاب.

زلازل شديدة تضرب المنطقة

وقال مركز التحذير من تسونامي: “استنادًا إلى جميع البيانات المتاحة، ربما يكون تسونامي ناتجًا عن هذا الزلزال الذي يمكن أن يكون مدمرًا في المناطق الساحلية حتى البعيدة عن مركز الزلزال”.

ولم يتضح في البداية ما هو التهديد الموجود في مناطق غوام وميكرونيزيا وجزر ماريانا الشمالية.

ومن غير المعتاد أن تحدث ثلاثة زلازل شديدة في دائرة نصف قطرها 300 ميل من نقطة في أقل من ثماني ساعات.

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