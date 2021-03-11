إطلاق إنستغرام لايت في أكثر من 170 دولة بأقل من 2 ميغا

المواطن - متابعة

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أطلق موقع فيسبوك، يوم أمس الأربعاء، نسخة مخففة من خدمة مشاركة الصور ومقاطع الفيديو شبكة إنستغرام في أكثر من 170 دولة، تستهدف المناطق الريفية والمجتمعات المعزولة التي ليس لديها وصول فائق السرعة إلى الإنترنت.

تحميل إنستغرام لايت:

ويمكن تنزيل “إنستغرام لايت” الذي لا يتجاوز حجمه 2 ميغا بايت (مقابل 30 ميغا بايت للإصدار الكامل) على الهواتف المحمولة العاملة بنظام “أندرويد” للتشغيل من “جوجل”.

ولا يتوافر التطبيق بعد في متجر “آبل” عبر الإنترنت.

إصدار خفيف:

وقال المسؤول عن إدارة المنتجات في مركز “فايسبوك” في تل أبيب، تساح هادار، الذي عمل على استحداث “إنستغرام لايت”، إن الهدف منه توفير “إصدارات خفيفة الوزن من تطبيقات فايسبوك للأشخاص الذين يعانون بطء الاتصال أو خدمات بيانات محدودة”.

ويتضمن التطبيق ميزات “إنستغرام” الرئيسية المتمثلة في تعديل الصور ونشرها وإضافة ردود الفعل على شكل صور متحركة بصيغة نسق الرسومات المتبادلة “جي آي إف” وملصقات أو مشاركة مقاطع فيديو متفاوتة الطول.

إلا أن “إنستغرام لايت” لا يتيح استخدام بعض الوظائف التي تتطلب الكثير من البيانات كعوامل تصفية الواقع المعزز، بالإضافة إلى ذلك، لا يعرض التطبيق الإعلانات عند إطلاقه.

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