إعادة فتح السفارة المصرية في ليبيا خلال أسابيع

المواطن- متابعة

كشفت مصادر ليبية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أجرى محادثات مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أكد فيها إعادة فتح السفارة المصرية في طرابلس خلال أسابيع، لافتًا إلى ضرورة خروج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا.

وبحسب موقع سكاي نيوز، قالت المصادر إن المباحثات بين عبد الفتاح السيسي ومحمد المنفي، تناولت دعم المسار السياسي وتطبيق خارطة الطريق، مضيفين أن الرئيس المصري أكد إعادة فتح سفارة بلاده في طرابلس خلال أسابيع، مجددا الدعوة لإخراج المرتزقة الأجانب من البلاد.

ومن جانبه، أكد المنفي التزام السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا، بإجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

المنفي في فرنسا

وكان قد اتجه محمد المنفي إلى فرنسا في أول زيارة خارجية له، وفي الوقت نفسه أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن إعادة فتح سفارة بلاده في العاصمة الليبية طرابلس الاثنين المقبل.

وأكد ماكرون خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في باريس، أن بلاده ستدعم الجهود السياسية.

توقعات بعودة الاستثمارات لأمريكية إلى ليبيا

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عودة الشركات الأمريكية إلى ليبيا للمساهمة في تنمية العلاقات المشتركة وتحقيق مستقبل أفضل، بحسب ما صرح نائب مدير الغرفة التجارية الأمريكية الليبية أحمد الغزالي.

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