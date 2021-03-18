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إغاثي الملك سلمان يسلم 100 طن تمور هدية إلى جيبوتي
ضمن برامج حكومة السعودية للدول الشقيقة والصديقة

إغاثي الملك سلمان يسلم 100 طن تمور هدية إلى جيبوتي

2021/03/18
الساعة 5:17 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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إغاثي الملك سلمان يسلم 100 طن تمور هدية إلى جيبوتي
المواطن - واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، هدية حكومة المملكة العربية السعودية لجمهورية جيبوتي المتضمنة 100 طن من التمور.

مساعدات سعودية: 

وقام بتسليم المساعدات – بالنيابة عن المركز – سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جيبوتي عبدالعزيز المطر لمعالي وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن مني عثمان أدن، في مقر سفارة المملكة بالعاصمة جيبوتي.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

إغاثي الملك سلمان يسلم 100 طن تمور هدية إلى جيبوتي - المواطن


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