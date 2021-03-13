إغلاق محلات مخالفة ومصادرة أغذية فاسدة في صبيا

المواطن - جازان

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أغلقت بلدية محافظة صبيا 12 محلاً تجارياً مخالفاً، ورصدت 72 مخالفة، وصادرت 1350 كيلو جراماً من الخضروات والفواكه الفاسدة، وذلك من خلال 712 جولة رقابية مكثفة نفذتها خلال هذا الأسبوع بهدف متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

لا تهاون:

وأوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي الدغريري، أن البلدية لن تتوانى في اتخاذ قرار الإغلاق لأي منشأة أو محل مخالف ولن تتهاون في مصادرة المواد الغذائية التي يتم بيعها بشكل عشوائي في الشوارع والطرق العامة والفرعية.

جهود مستمرة:

وأشار إلى أن الجهود مستمرة من أجل الاحترازات الوقائية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية، مشيراً إلى أن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالتدابير والاشتراطات الصحية شرطاً أساسياً ودافعاً قوياً لاستمرارية الجولات الميدانية ومتابعة الأنشطة التجارية والصحية والتأكيد عليها بأهمية الالتزام بتلك الاشتراطات.

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