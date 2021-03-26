إغلاق 7 محلات ورصد مخالفات بلدية في رجال ألمع

المواطن- محمد الغبيشي- رجال ألمع

أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع 7 محلات مخالفة، خلال الجولات الرقابية المكثفة التي نفذتها هذا الأسبوع على المطاعم والمحلات والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وذلك استعدادًا لقدوم شهر رمضان المبارك وللتأكد من سلامة كل ما يقدم للمستهلك والتأكد من الاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية داخل هذه المنشآت والعاملين بها.

مواد غير صالحة:

وأوضح رئيس بلدية ومحافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع، أن هذه الجهود تأتي بمتابعة وتوجيه الدكتور وليد الحميدي أمين منطقة عسير، مبينًا أنه تم خلال الجولات التي بلغت 25 جولة رصد 11 مخالفة ومصادرة 23 كيلوجرامًا و16 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

عدم التقيد:

وأضاف آل مصمع أن المخالفات المرصودة داخل المنشآت والمطاعم تنوعت بين سوء النظافة العامة والعاملين أو انتهاء التراخيص الرسمية وعدم التقيد بتطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وغيرها من المخالفات التي استوجبت تطبيق الغرامات وعقوبة الإغلاق، داعيًا الجميع لضرورة التواصل والإبلاغ عن الملاحظات والشكاوى عبر 940 وعلى مدار الساعة.

شارك الخبر







شارك الخبر