إلزام الوحدة والاتفاق بدفع أكثر من ٨ ملايين للنصر والفيصلي

المواطن - مروة نبيل

كشفت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن قراراتها ضد ناديي الوحدة والاتفاق، وألزمتهما بدفع مبالغ مالية لناديي النصر والفيصلي.

المنازعات تُلزم الوحدة بدفع قيمة إعارة العمري

وألزمت غرفة فض المنازعات، الوحدة بسداد 6 ملايين ريال لنادي النصر قيمة عقد إعارة عبدالإله العمري، و5 آلاف ريال رسوم تقديم الدعوى، بالإضافة إلى إلزامه بدفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة.

ولفتت غرفة فض المنازعات إلى أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، مشيرة إلى أن المدى الزمني لسداد المبلغ 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية لاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

الاتفاق يسدد 2 مليون ريال للفيصلي

على الجانب الآخر، ألزمت غرفة فض المنازعات نادي الاتفاق بسداد مبلغ 2 مليون و496 ريالاً، لصالح نادي الفيصلي، وهي القيمة المتبقية من صفقة انتقال لاعبه روجيرو، و5 آلاف رسوم تقديم الدعوى.

ويُمكن لنادي الاتفاق أن يستأنف ضد هذا القرار أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، ويتم سداد المبلغ خلال 30 يومًا تبدأ من نهاية المدة النظامية لاستئناف أو بعد اكتساب الحكم للصفة القطعية في حال الاستئناف.

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