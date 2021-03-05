إلغاء المرحلة الثانية لفئتين في رالي الشرقية 2021

المواطن - مروة نبيل

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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عن إلغاء المرحلة الثانية لفئتي الدراجات النارية والكواد في رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية.

رالي الشرقية 2021

ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من رالي الشرقية تويوتا الدولي 2021 اليوم بمسافة إجمالية تبلغ ٣٦٨.٧٤ كيلومترًا منها ٢١٧.٥٠ كلم مرحلة خاصة بالسرعة.

وجاء الترتيب العام مع نهاية المرحلة الأولى التأهيلية من رالي الشرقية تويوتا الدولي، أمس الخميس، كالتالي؛ المشنى الشمري متصدر فئة السيارات، عبدالحليم المغيرة تصدر فئة الدراجات النارية، فيما تصدر هيثم التويجري فئة الكواد.

وشهدت منافسات المرحلة التأهيلية ظهور السائق السعودي ياسر بن سعيدان بشكل مميز، ونجح في تسجيل أسرع توقيت، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

اعتماد الرالي رسميًا

ونظم الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الرالي عام 2019، ونجح السائق السعودي يزيد الراجحي في الفوز به، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة السعودية للراليات الصحراوية.

ويُعد الرالي ضمن الجولة الأولى من منافسات بطولة السعودية تويوتا للراليات الصحراوية 2021، كما أنه سيكون الظهور الأول له في جدول جولات بطولة كأس العالم لراليات الباها 2021، بعد اعتماده بشكل رسمي من قبل الاتحاد الدولي للسيارات “فيا”.

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