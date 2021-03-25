إنجاز جديد لـ جريزمان رغم سقوط منتخب فرنسا بفخ التعادل

المواطن - محمد سمعه

حقق اللاعب أنطوان جريزمان نجم برشلونة الإسباني، ومنتخب فرنسا رقمًا مميزًا وذلك بعد أن شارك في مباراة أوكرانيا التي أُقيمت مساء أمس الأربعاء في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

جريزمان رابعًا بقائمة أفضل هدافي منتخب فرنسا

وذكر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي عبر “تويتر” أن جريزمان عادل رقم النجم الفرنسي السابق دايفيد تريزيجيه الذي أحرز 34 دوليًا للديوك ليكون جريزمان في المركز الرابع مع تريزيجيه في قائمة أفضل هدافي المنتخب الفرنسي عبر تاريخه، بعد كل من تيري هنري وأوليفيه جيرو وميتشيل بلاتيني.

وكان جريزمان، سجل هدف التقدم للمنتخب الفرنسي بالدقيقة الـ19 من عمر الشوط الأول، من تصويبة جميلة لم يتعامل معها الحارس الأوكراني بشكل جيد.

وفي الشوط الثاني، عاد منتخب أوكرانيا وأحرز هدف التعادل في شباك منتخب فرنسا عبر المدافع الفرنسي بريستال كيمبيمبي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ58.

وواصل المنتخب الفرنسي إهدار الفرص حيث حاول بكل قوته عبر هجمات جريزمان وأنتوني مارسيال وبول بوجبا إضافة الهدف الثاني، ولكن دون فائدة، في ظل عدم تركيز باللمسة النهائية.

ولم يحدث أي جديد لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

موعد المباراة المقبلة للديوك

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا بطل العالم في عام 2018، سيواجه منتخب كازاخستان يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022، بينما يلعب منتخب أوكرانيا مع نظيره فنلندا يوم الأحد بالجولة الثانية.

وكان المنتخب الفرنسي تُوج بمونديال 2018 بـ روسيا، وذلك بعد الفوز على منتخب كرواتيا في المباراة النهائية برباعية مقابل هدفين في اللقاء الذي أُقيم في العاصمة الروسية موسكو.

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